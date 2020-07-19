Mısır'dan hadsiz açıklama: Türkiye'nin Arap ülkelerine müdahale etmesine karşıyız

Türkiye, milli İHA ve SİHA'larıyla Orta Doğu'da dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Irak'ta PKK'ya karşı başarılı operasyonlar düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de de YPG ve DEAŞ'ın kökünü kazıdı. Libya'daki duruma da el koyan TSK, darbeci Hafter'e vurulan darbelerle bölgedeki durumun değişmesine neden oldu. Tüm bu gelişmeler, Mısır'da rahatsızlığa neden oldu.

OYNAT 03:15 Mısır ordusunun Libya'yı işgali Sisi'nin sonunu getirebilir Türkiye'nin verdiği askeri desteğin ardından Libya'da savaşın dengesinin değişmesi Hafter destekçisi ülkelerin planlarını alt üst etti. Libya konusunun özellikle Türkiye, ABD ve Rusya arasında bir konu haline gelmesi Mısır'daki darbeci Sisi yönetimini oldukça rahatsız ediyor. Sirte ve Cufra'yı kırmızı çizgi ilan eden Mısır yönetimi gerçekten Libya'ya askeri bir müdahalede bulunabilir mi? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız sürecin perde arkasını anlattı:

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DÜNYA Libya hükümetinden Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi’ye sert tepki: Savaş ilanı sayarız

"Güvenlik Konseyi kararları ihlal ediliyor"

Sputnik'in haberine göre; Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye yetkililerinin, Libya’nın doğusundaki yönetimin Mısır’a, 'aşırılık ve teröre karşı mücadelede' destek çağrısının gayri meşru olduğu yönündeki açıklamalarının şaşkınlık yarattığı ifade edildi. Açıklamada, "Mısır, Türkiye’nin Irak, Suriye veya Libya olsun Arap ülkelerinin işlerine yaptığı ve hiçbir yasal dayanağı olmamasının yanı sıra, Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden politik ve askeri müdahalesine karşı çıkıyor" ifadelerine yer verildi.

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DÜNYA Sisi, Hafter’e destek veren Libya kabile reisleri ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, geçen Perşembe günü Kahire’de Libyalı kabilelerin şeyhleri ve kanaat önderleriyle bir araya gelmişti.

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Aşiretlere yardım çağrısı

Görüşme, "Mısır ve Libya: tek halk ve tek gelecek" başlıklı konferans kapsamında gerçekleştirilmişti. Konferans kapsamında, Libyalı kabile önderleri Mısır’a, Libya ordusu ve aşiretlerine yardım çağrısını yenilemişti.