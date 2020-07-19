Mısır'dan hadsiz açıklama: Türkiye'nin Arap ülkelerine müdahale etmesine karşıyız

Türkiye, milli İHA ve SİHA'larıyla Orta Doğu'da dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Irak'ta PKK'ya karşı başarılı operasyonlar düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de de YPG ve DEAŞ'ın kökünü kazıdı. Libya'daki duruma da el koyan TSK, darbeci Hafter'e vurulan darbelerle bölgedeki durumun değişmesine neden oldu. Tüm bu gelişmeler, Mısır'da rahatsızlığa neden oldu.
"Güvenlik Konseyi kararları ihlal ediliyor"
Sputnik'in haberine göre; Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye yetkililerinin, Libya’nın doğusundaki yönetimin Mısır’a, 'aşırılık ve teröre karşı mücadelede' destek çağrısının gayri meşru olduğu yönündeki açıklamalarının şaşkınlık yarattığı ifade edildi. Açıklamada, "Mısır, Türkiye’nin Irak, Suriye veya Libya olsun Arap ülkelerinin işlerine yaptığı ve hiçbir yasal dayanağı olmamasının yanı sıra, Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden politik ve askeri müdahalesine karşı çıkıyor" ifadelerine yer verildi.
- Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, geçen Perşembe günü Kahire’de Libyalı kabilelerin şeyhleri ve kanaat önderleriyle bir araya gelmişti.
Aşiretlere yardım çağrısı
Görüşme, "Mısır ve Libya: tek halk ve tek gelecek" başlıklı konferans kapsamında gerçekleştirilmişti. Konferans kapsamında, Libyalı kabile önderleri Mısır’a, Libya ordusu ve aşiretlerine yardım çağrısını yenilemişti.