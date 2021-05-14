Mısır'dan İsrail'e: Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmazsanız ilişkilerimizi askıya alacağız
Mısır, işgalci İsrail kuvvetlerinin günlerdir Gazze ve Kudüs başta olmak üzere Filistin topraklarını vahşice hedef almasına tepki gösterdi. Komşu ülke, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmaması halinde Tel Aviv'le ilişkilerin askıya alınacağını duyurdu.
Kudüs ve Gazze başta olmak üzere hukuk tanımaz işgal girişimlerini sürdüren İsrail güçleri, düzenlediği hava saldırılarında 127 kişiyi şehit etti.
Söz konusu gelişmelere Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve devletler sessiz kaldı. Basın yoluyla olayları manipüle eden işgalci İsrail kuvvetlerine sınır komşusu Mısır'dan çağrı geldi.
"İlişkileri askıya alacağız"
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaması halinde Tel Aviv'le ilişkilerin askıya alınacağını duyurdu.