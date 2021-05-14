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Dünya Mısırdan İsraile Gazzeye yönelik saldırıları durdurmazsanız ilişkilerimizi askıya alacağız
ORTADOĞU

Mısır'dan İsrail'e: Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmazsanız ilişkilerimizi askıya alacağız

Mısır, işgalci İsrail kuvvetlerinin günlerdir Gazze ve Kudüs başta olmak üzere Filistin topraklarını vahşice hedef almasına tepki gösterdi. Komşu ülke, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmaması halinde Tel Aviv'le ilişkilerin askıya alınacağını duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Mısırdan İsraile: Gazzeye yönelik saldırıları durdurmazsanız ilişkilerimizi askıya alacağız
İşgalci kuvvetlerin saldırısında yaralanan Filistinliler.

Kudüs ve Gazze başta olmak üzere hukuk tanımaz işgal girişimlerini sürdüren İsrail güçleri, düzenlediği hava saldırılarında 127 kişiyi şehit etti.

Söz konusu gelişmelere Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve devletler sessiz kaldı. Basın yoluyla olayları manipüle eden işgalci İsrail kuvvetlerine sınır komşusu Mısır'dan çağrı geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Gazze'deki vahşet Türkiye'nin garantörlüğünün önemini bir kez daha ispatladı
GÜNDEM
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Gazze'deki vahşet Türkiye'nin garantörlüğünün önemini bir kez daha ispatladı

"İlişkileri askıya alacağız"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaması halinde Tel Aviv'le ilişkilerin askıya alınacağını duyurdu.

İşgalci İsrail, Filistin sınırını geçmeye çalışan Lübnanlılara ateş açtı: 1 yaralı
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İşgalci İsrail, Filistin sınırını geçmeye çalışan Lübnanlılara ateş açtı: 1 yaralı
İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayan bir grup Lübnanlı, Filistin sınırını geçmeye çalıştı. İşgalci İsrail ordusu, sınırı geçmeye çalışan Lübnanlılara ateş açtı. İşgalci İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

Gazze’deki Al-Shorouk Kulesi’nin İsrail tarafından bombalandığı anların en net görüntüsü
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Gazze’deki Al-Shorouk Kulesi’nin İsrail tarafından bombalandığı anların en net görüntüsü
İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 12 Mayıs günü hedef aldığı Al-Shorouk Kulesi yıkılmıştı. Kulenin bombalandığı yere yakın bir noktadan çekilen yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüler İsrail vahşetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazze'de yaşayan Assar: Arap ülkeleri ya İsrail'i savunuyor ya da susuyor
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Gazze'de yaşayan Assar: Arap ülkeleri ya İsrail'i savunuyor ya da susuyor
İşgalci İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırıları artarken, dünyadan izole edilen Gazze'de yaşayan Mustafa Assar yenisafak.com'dan Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Editör Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu. Havadan ve karadan saldırı altında olduklarını söyleyen Assar, Arap ülkelerinin İsrail'den yana taraf aldıklarını ya da sustuklarını belireterek 'Türkiye'nin yaptıklarını asla unutmayacağız. Ülkemizi sonuna kadar koruyacağız. Bizim için dua edin. Her an bombardıman yapılıyor. Az önce yakınlarımıza füze düştü. Onlardan değil yakınlarımı kaybetmekten korkuyorum' diye konuştu.

Mescid-i Aksa’da cuma namazı çıkışı 'Allah aşkına haydi Türkiye' ve 'Erdoğan' sloganları yükseldi
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Mescid-i Aksa’da cuma namazı çıkışı 'Allah aşkına haydi Türkiye' ve 'Erdoğan' sloganları yükseldi
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazze Şeridi'ne askeri destek çağrısı yaptı.

Öte yandan kalabalıktan yükselen seslerde, 'Allah aşkına haydi Türkiye' sözleri de dikkat çekti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada 20 bini aşkın Filistinlinin Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazına iştirak ettiği belirtildi.

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