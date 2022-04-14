Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Mısırdan Mescid-i Aksaya baskın çağrılarına tepki
AFRİKA

Mısır'dan Mescid-i Aksa'ya baskın çağrılarına tepki

İSTANBUL (AA) - Mısır, İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrılarını reddettiğini açıklayarak, karşılıklı gerginliğin ve şiddetin artabileceği konusunda bildirimde bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Mısırdan Mescid-i Aksaya baskın çağrılarına tepki
Mısır, Mescid-i Aksa'ya baskın çağrılarına tepki gösterdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin son günlerde Filistin topraklarındaki bazı şehir ve köylerde artan şiddet ve operasyonlarının şiddetle kınandığı ifade edildi.

Filistinlilerin ölümü, yaralanması ve onlarcasının gözaltına alınmasıyla sonuçlanan aşırı güç kullanımına tepki gösterilen açıklamada, ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıyı yoğunlaştırma çağrıları da dahil olmak üzere her türlü kışkırtmanın reddedildiği aktarıldı.

Bu hızlı ve tehlikeli gelişmeleri kontrol altına almanın zorunluluğu vurgulanan açıklamada, bunun daha fazla gerilimin habercisi olduğu ve yalnızca tırmanma ve karşılıklı şiddette artışa yol açacak gerilim ortamını güçlendireceği uyarısında bulunuldu.

İddialar gerçek dışı

Bazı Yahudi yerleşimci cemaatler, sosyal paylaşım sitelerinde, Hamursuz Bayramı'nda kurbanlarını Aksa'da kesmeyi planladıklarını ifade eden gönderiler paylaşmış, takipçilerini de bu konuda teşvik etmişti.

İsrail Başbakanlığı, Yahudilerin Hamursuz Bayramı'ndaki kurban merasiminin Mescid-i Aksa'da yapılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Filistin yönetimi ve aralarında Hamas'ın da bulunduğu Filistinli gruplar, Yahudi yerleşimcilerin, Hamursuz Bayramı için kurban sunularını Mescid-i Aksa'da yapmasına izin verilmemesi uyarısında bulunmuştu.

Yahudilerin 15 Nisan'da başlayacak Hamursuz Bayramı bir hafta devam ediyor.

Dört stratejik müdahale: Ortadoğu, Afrika ve Balkanlar’da dengeleri değiştirdi
GÜNDEM
Dört stratejik müdahale: Ortadoğu, Afrika ve Balkanlar’da dengeleri değiştirdi

Filistin Devlet Başkanlığı: Batı Şeria'daki durum tehlikeli hassas
DÜNYA
Filistin Devlet Başkanlığı: Batı Şeria'daki durum tehlikeli hassas
4.5 büyüklüğünde deprem

4.5 büyüklüğünde deprem

​AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.
Şampiyonlar Liginde gerilim dolu maç

Şampiyonlar Ligi'nde
gerilim dolu maç

​Atletico-Manchester City maçında unutulmaz anlar yaşandı.
Daha fazla üreteceğiz

Daha fazla üreteceğiz

“İşbaşı destek programı”yla hem istihdam hem de üretim artacak.
İngiltere'de devlet destekli taciz

İngiltere'de devlet destekli taciz

​Ukraynalı mülteci kadınlar İngiliz erkeklerin istismarına maruz kalıyor.
Ayasofya'da ikinci sevinç

Ayasofya'da ikinci sevinç

​Ayasofya Medresesi 86 yıl sonra açılıyor.

O elmas Abdülhamit’in

O elmas Abdülhamit’in

Sultan Abdülhamit'ten Beckham'ın dünürüne.

Müzakere için elimizden geleni yapmalıyız

Müzakere için elimizden geleni yapmalıyız

Paşinyan:​ Ankara ile müzakerelerin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyorum.
Adalette usta-çırak sistemi

Adalette usta-çırak sistemi

​İlk kez uygulanacak hakim ve savcı yardımcılığının ayrıntıları belli oldu.
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri

Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri

Yabancı, aldığı konutu 3 yıl boyunca satamayacak.
Zelenski takas önerdi

Zelenski takas önerdi

​Al adamını ver adamımı.
Kâğıt'tan 'dijital'e basın

Kâğıt'tan 'dijital'e basın

​"Ve Şimdi İyi Haberler” sergisi Pera Müzesinde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.