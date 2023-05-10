Mısır'dan Suriye açıklaması: Arap Birliği’ne dönüş ilişkilerde tam normalleşmeye gidildiği anlamına gelmiyor

Bakan Şukri, Mısır merkezli “Sada el-Beled” televizyon kanalına verdiği demeçte, Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu adımın, karşılıklı güvenin artırılmasına yönelik atıldığını ifade eden Şukri, “Şam'ın Arap Birliği'ne dönüşü, Suriye hükümetiyle tam bir normalleşmeye gidilmesi ve diplomatik ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesi için yeterli değil.” ifadelerini kullandı.





Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Suriye’ye yönelik tutumuna da değinen Şukri, şunları söyledi:





“Herkes bu durumu istediği gibi değerlendirebilir. Ancak; her şeyden önce bu bir Arap meselesi ve 10 yıldır iç çatışmalara maruz kalan bir Arap ülkesi. Buna bir çözüm aramalıyız.”





Şukri ayrıca, karşılıklı güveni artıracak bir vizyon ve anlayış çerçevesinde atılan adımla doğru yolda olduklarını belirterek, “Bu, üzerinde durulması gereken bir Arap meselesidir. Arap ülkeleri, Suriye hükümetini karşılıklı adımlar atmaya teşvik etmek için ülke yönetimiyle etkileşime geçmelidir.” şeklinde konuştu.





Mısırlı Bakan, Suriye’ye yönelik alınan kararların değerlendirileceğini ve yaşanması muhtemel gelişmelerin de kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 7 Mayıs’ta düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından Beşşar Esed rejiminin, Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.





- Rejimin geri dönüşüne ilişkin diplomatik çabalar





Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, 12 Nisan'da Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile bir araya gelmişti.





Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Mısır, Ürdün ve Irak dışişleri bakanları da 14 Nisan'da Suudi Arabistan'da bir araya gelerek Suriye krizine ilişkin siyasi çözüm çabalarını ele almıştı.





Toplantıda Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönüşünün ele alındığı fakat bir anlaşmaya varılamadığı açıklanmıştı.





Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Mikdad, 1 Mayıs'ta Amman'da bir araya gelmişti.





Basına kapalı toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmelerinin öncelikli mesele olduğu" kaydedilmişti.





Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esed rejiminin Birliğe üyeliğini askıya almıştı.











