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Dünya Mısırdan tehlikeli adım Libyaya askeri müdahale yetkisi verdiler
ORTADOĞU

Mısır'dan tehlikeli adım: Libya'ya askeri müdahale yetkisi verdiler!

Libya cephesinde Sirte operasyonu beklenirken, Mısır parlamentosu darbeci Sisi rejimine 'Libya'ya askeri müdahale' yetkisi verdi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tehdit eden Sisi yönetimi, Sirte'ye operasyonun başlaması durumunda askeri müdahalede bulunacağını öne sürdü.

Haber Merkezi AA
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Mısır’ın devlet gazetelerinden Cumhuriyet’in haberine göre, Mısır Meclis Başkanı Ali Abdulal başkanlığında bugün yapılan gizli oturumda, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye Mısır ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma" yetkisi verildi.

  • Haberde, oturumda Savunma Bakan Yardımcısı General Memduh Şahin’in de hazır bulunduğu ifade edildi.

Sisi yönetimine yakınlığıyla bilinen Milletvekili Mustafa Bekri dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mısır Meclisinin Cumhurbaşkanı Sisi’ye Libya’ya askeri müdahale konusunda yetki verilmesi konusunu görüşmek üzere pazartesi günü toplanacağını" duyurmuştu.

LİBYA HÜKÜMETİNİN BİR TALEBİ OLMADI

Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya hükümetinin Mısır’dan herhangi bir talebi olmamasına rağmen, ülkenin doğundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisinden geçen hafta yapılan açıklamada Mısır’ın askeri müdahalesinden bahsedilmişti.

  • Akile Salih’in başkanlığını yaptığı Tobruk Meclisinin açıklamasında, "Eğer Mısır hükümeti, Libya ve Mısır’ın güvenliği konusunda bazı tehlikeler görüyorsa, bölgedeki ulusal güvenliği sağlamak için Mısır ordusunun askeri müdahalesinden memnuniyet duyarız." ifadelerini kullanmıştı.

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