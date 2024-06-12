Mısır'ın en genç Hacı adayıydı: Mekke'de hayatını kaybetti

İslam dünyası için büyük öneme sahip hac ibadeti, 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı içerisinde gerçekleştirilecek. Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla kutsal mekanların ziyaret edilmesi anlamına gelen hac, İslam'ın beş şartından biri olarak kabul ediliyor.