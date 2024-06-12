Mısır'ın en genç Hacı adayıydı: Mekke'de hayatını kaybetti

Sosyal medya kullanıcıları, geçtiğimiz günlerde Mekke'de vefat eden Yahya Muhammed Ramazan adlı çocuğun fotoğrafını yayınladı.
Mısır'ın Kafr El Sheikh halkı, Kutsal Topraklarda Hac yaparken anne ve babasına eşlik eden çocuğun ölüm haberini büyük üzüntüyle aldı.
Yahya Muhammed Ramazan isimli çocuk, son birkaç gün içinde Mısırlı en genç hacı olarak kutsal Kabe'nin yanında ihram kıyafetleriyle çekilmiş bir fotoğrafının paylaşılmasının ardından Facebook'ta üne kavuşmuştu.
Hayatını kaybetti
Fotoğrafı sosyal medya kullanıcıları tarafından geniş çapta yayıldı, ancak çocuk daha sonra vefat etti. Çocuğun ailesi, Hac ibadeti sırasında yüksek sıcaklığa dayanamayan çocuğun Mescid-i Haram'da hayatını kaybettiğini duyurdu.