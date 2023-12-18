Patlamış mısır tarifi-kalorisi, evinde pratik ve lezzetli bir atıştırmalık yapmak isteyen birçok kişi tarafından araştırılıyor. Film ve dizi akşamlarının vazgeçilmezi patlamış mısır, küçük büyük demeden her yaştan insanın severek tükettiği atıştırmalıklardan bir tanesi. Yüksek kaloriye sahip patlamış mısır, tuzsuz ölçülü bir şekilde tüketildiğinde yararlı, ölçüsüz tüketildiğinde ise zararlı olabilecek bir besin. Peki, patlamış mısır tarifi nasıl yapılır, kalorisi kaç? Patlamış mısırın yararları ve zararları neler? İşte adım adım soruların yanıtları.