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Mısır'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu: Sisi oyların yüzde 89,6'sını alarak yeniden aynı göreve seçildi

Mısır'da 3 gün süren oy verme işlemlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan isim belli oldu. Mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkede yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 89,6'sını alarak yeniden aynı göreve seçildi.

17:02 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 17:39 - 18/12/2023 Pazartesi
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Abdulfettah es-Sisi
Abdulfettah es-Sisi

Mısır'da 10 Aralık'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidildi.


Ülke genelinde kayıtlı seçmen sayısının 67 milyonu geçerken, oy verme işlemi 27 vilayette yapıldı.


11 bin 631 seçim komisyonunda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı oylaması sona erdi.


3 gün süren oy verme işleminin sona ermesinin ardından bu kez de sayıma geçildi.



Oyların yüzde 89,6'sını aldı


Oy sayımının tamamlanmasıyla birlikte sonuç ortaya çıktı.


Buna göre Ulusal Seçim Kurumu Başkanı Hazım Bedevi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin yeniden aynı göreve seçildiğini duyurdu.


44 milyon kişi oy kullandı: Katılım oranı yüzde 66,8 oldu.


Sisi'nin oyların yüzde 89,6'sını aldığını kaydeden Bedevi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 44,7 milyon seçmenin oy kullandığını, katılım oranının da yüzde 66,8 olduğunu aktardı.


Karşısında hangi isimler vardı?


Seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yanı sıra Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer yarıştı.


Öte yandan Sisi, daha önce girdiği 2014 ve 2018 seçimlerinde yüzde 97 ile cumhurbaşkanı seçilmişti.



Türkiye ve Mısır ilişkilerinde yeni dönem


2013 yılında ilişkileri sekteye uğrayan iki ülke arasındaki buzlar 10 yıl ardından erimeye başladı.


Kasım 2022’de Katar’daki FIFA Dünya Kupası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi arasındaki görüşmeden bu yana iki taraftan da birçok adım geldi.


Önce dışişleri bakanları düzeyinde görüşme yapıldı.


Nisan ayında da Kahire, Türk vatandaşlarının Mısır vizesi almasını kolaylaştırdı.


Mayıs ayındaki seçimlerden sonra da ilişkilerin iyileşmesi ivme kazandı.


Temmuzda Türkiye ve Mısır ilişkileri, 10 yıllık aranın ardından yeniden büyükelçilik seviyesine çıkarıldı.


Böylelikle iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girilmiş oldu.




#Mısır
#Sisi
#seçim
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