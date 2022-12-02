Dünya MİT 5 DEAŞlıyı Suriyede yakaladı Aralarında sözde alan ve patlayıcı sorumlusu ile suikastçılar var
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MİT 5 DEAŞ’lıyı Suriye’de yakaladı: Aralarında sözde alan ve patlayıcı sorumlusu ile suikastçılar var

MİT ve Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı mahalli emniyet güçlerince Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki operasyonlarda 5 DEAŞ’lı terörist, silahları ile yakalandı. Yakalanan teröristler arasında, sözde alan ve patlayıcı sorumlusu ile suikastçılar da bulunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MİT 5 DEAŞ’lıyı Suriye’de yakaladı: Aralarında sözde alan ve patlayıcı sorumlusu ile suikastçılar var
MİT 5 DEAŞ’lıyı Suriye’de yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye’de DEAŞ’a büyük bir darbe indirdi. MİT ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) ortak çalışmasıyla Barış Pınarı Harekatı alanında DEAŞ’ın sözde sorumlusu ve eylemci unsurlarının aralarında bulunduğu 5 terörist yakalandı. MİT’in istihbari ve operasyonel desteğiyle SMO’ya bağlı yerel güvenlik güçlerince kasım ayı içinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 5 DEAŞ’lı, silah ve teçhizatlarıyla sağ ele geçirildi. Yakalanan teröristlerden “Abu Seyf Tadmuri/Abu Dücane” kod adlı Muhammed Halid Ali’nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sözde alan sorumlusu olduğu ve Suriye’nin Çöl bölgesinde faaliyet yürüttüğü, “Abu Hamza” kod adlı Şadi El Setem El Ali’nin de yine Barış Pınarı Harekatı alanı sözde patlayıcı madde sorumlusu olduğu öğrenildi. “Abu İslam Salo” kod adlı Halit Muhammed İsa El Hulu ve “Abu Hasan Şami” kod adlı Ali Hüseyin Ali’nin DEAŞ içinde suikastçı olarak faaliyet yürüttüğü, “Abu Ömer Korani” kod adlı Muhammed Salih’in ise çeşitli baskınlara katıldığı tespit edildi.

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