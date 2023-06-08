|
Dünya

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon: Gri listede aranan sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/KCK’nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan Fehmi Öğmen ve 2 teröristi, Süleymaniye kırsalındaki operasyonla etkisiz hale getirdi.

09:47 . 8/06/2023 Perşembe
AA
PKK/HPG'li sözde üst düzey yönetici Sinan Dijvar kod adlı Fehmi Öğmen, beraberindeki iki terörist etkisiz hale getirildi.

PKK/HPG'li sözde üst düzey yönetici Sinan Dijvar kod adlı Fehmi Öğmen, beraberindeki iki terörist etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK’nın Irak alanındaki üst düzey yöneticilerinden ve gri listede aranan PKK/HPG Sorumlularından Sinan Dijvar kod Fehmi Öğmen, beraberindeki Ş.Reşit Taburu Sorumlusu Mazlum Koçer kod Mehmet Salih Çakal ve Ararat Tolhildan kod Ahmed Muhammed ALİ, Irak/Sülaymaniye-Çemçemal kırsalında MİT tarafından yürütülen nefes kesen bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.


Örgüte 1993 yılında katılarak yurtiçinde ve yurtdışında uzun yıllar faaliyet yürüten Fehmi Öğmen’in Türkiye’deki birçok eylemi bizzat organize eden örgüt yöneticilerinden biri olduğu belirlendi.


PKK’nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı tespit etti.


Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve alana dair detayları öğrenen MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz “istihbarat şebekeleri” kullanıldı ve Fehmi Öğmen ile ekibinin faaliyetleri adım adım takip edildi.




#MİT
#Irak
#PKK
34 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bugün kimin maçı var? 8 Haziran 2023 Perşembe maç programı