MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon: Gri listede aranan sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi

PKK/KCK’nın Irak alanındaki üst düzey yöneticilerinden ve gri listede aranan PKK/HPG Sorumlularından Sinan Dijvar kod Fehmi Öğmen, beraberindeki Ş.Reşit Taburu Sorumlusu Mazlum Koçer kod Mehmet Salih Çakal ve Ararat Tolhildan kod Ahmed Muhammed ALİ, Irak/Sülaymaniye-Çemçemal kırsalında MİT tarafından yürütülen nefes kesen bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.





Örgüte 1993 yılında katılarak yurtiçinde ve yurtdışında uzun yıllar faaliyet yürüten Fehmi Öğmen’in Türkiye’deki birçok eylemi bizzat organize eden örgüt yöneticilerinden biri olduğu belirlendi.





PKK’nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı tespit etti.





Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve alana dair detayları öğrenen MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz “istihbarat şebekeleri” kullanıldı ve Fehmi Öğmen ile ekibinin faaliyetleri adım adım takip edildi.











