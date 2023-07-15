MİT'ten Münbiç'te operasyon: 40 sivilin katili etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü MLKP'nin sözde Suriye sorumlularından olan ve kırmızı kategoride aranan Osman Nuri Ocaklı'yı Ayn el-Arab (Kobani) bölgesinde etkisiz hale getirdi. 2000’den bu yana, MLKP adına Bursa'daki cezaevi servis aracına düzenlenen saldırı da dahil olmak üzere çok sayıda terör eylemini organize eden Ocaklı, MİT'in hedef listesindeydi.