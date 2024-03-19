Moldova Rus büyükelçiliği diplomatını istenmeyen kişi ilan etti

Moldova'nın Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester bölgesinde Rusya'daki başkanlık seçimi için sandık kurulması krize yol açtı.

Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi yaptığı açıklamada, konuyla ilgili Rusya Büyükelçisi Oleg Vasnetov'un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını duyurdu

. Bakan Popşoi, Büyükelçi Vasnetov'a Transdinyester bölgesinde sandık kurulmasına ilişkin protesto notası iletildiğini ifade etti.

Popşoi ayrıca Rusya'nın Kişinev Büyükelçiliğinden bir diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiğini vurguladı.