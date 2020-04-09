Moskova'da patlama: Slovakya Büyükelçiliği binası yakınlarında meydana geldi

Rusya’nın başkenti Moskova’da kent merkezine yakın bölgede bulunan Slovakya Büyükelçiliği binası yakınlarında patlama meydana geldi.
Patlamanın bir binada olduğu ve acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği duyuruldu.
Rusya’nın başkenti Moskova’da kent merkezine yakın bölgede bulunan Slovakya Büyükelçiliği binası yakınlarında patlama meydana geldi.
Patlamanın bir binada olduğu ve acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği duyuruldu.
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