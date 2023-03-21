Moskova'da tarihi zirve: Putin'den yeşil ışıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Putin, Çin Devlet Başkanı Xi’ni 3’üncü kez devlet başkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Çin’in son yıllarda yaptığı hamlelere değinen Putin, "Çin son yıllarda bir sıçrama yaptı. Dünyada ciddi bir ilgiyle karşılaşıyorlar ve hatta bizi biraz kıskandırıyorlar. Çin, ekonomisini geliştirmek ve devleti güçlendirmek için çok etkili bir sistem oluşturdu" dedi.

Rusya-Çin ilişkilerine değinen Putin, “Tam 10 yıl önce Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı olarak Rusya’ya ilk ziyaretinizi gerçekleştirdiniz. Bu süre zarfında ilişkilerin geliştirilmesi için önemli adımlar attık. Rusya ve Çin arasındaki ticari ilişkiler iki katından fazla artarak 185 milyar doları aştı" dedi.

Uluslararası alanlarda Çin’in adil bir duruş gösterdiğini de vurgulayan Putin, "Sizin ve Çinli dostlarımızın, Rusya ve Çin ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini, önemli sorunlarda dahi Çin’in adil ve dengeli bir tutum sergilediğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Çin’in Ukrayna’daki krizin çözümüne dair sunduğu önerilere de değinen Putin, bu önerileri incelediklerini ve Xi ile görüşmesinde bu konuya da değineceklerini belirtti. Putin, "Ukrayna’daki akut krizin çözümüne yönelik önerilerinizi dikkatlice inceledik. Elbette bu konuyu istişare etme imkanımız olacak. Biz, müzakere sürecine her zaman açığız. Kesinlikle saygı duyduğumuz inisiyatifleriniz de dahil tüm bu konuları mutlaka ele alacağız" dedi.





“Rusya halkının gelecek yılki seçimde Putin’i destekleyeceğinden eminim"

Çin Devlet Başkanı Xi ise, Putin’in güçlü bir duruşu olduğunu belirterek, "Güçlü liderliğiniz sayesinde Rusya son yıllarda ülke refahında önemli bir ilerleme kaydetti” dedi. Gelecek yıl Rusya’da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine değinen Xi, “Rusya halkının gelecek yılki seçimde Putin’i destekleyeceğinden eminim" dedi.







