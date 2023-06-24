Moskova'da Wagner isyanı nedeniyle 26 Haziran Pazartesi günü tatil ilan edildi

Rostov-on-Don kentinde Wagner savaşçıları zırhlı araçlarla, tanklarla Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandı.
Telegram hesabından açıklamada bulunan Sobyanin, kentte "terörle mücadele operasyonu" başlatıldığını hatırlattı ve zor bir süreçten geçtiklerini belirtti.
Sobyanin ayrıca, belirli bölge ve yollarda ulaşımın engellenebileceğini vurguladı.
Öte yandan Moskova Valiliği de 1 Temmuz'a kadar Moskova bölgesinde halka açık ve kitlesel etkinliklerin yapılmasını yasakladı.
Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçılarının Moskova'ya gideceklerini açıklamıştı.