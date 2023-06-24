Moskova'da Wagner isyanı nedeniyle 26 Haziran Pazartesi günü tatil ilan edildi

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner ile Rus devleti arasında kriz çıktı. Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in sözleri, tansiyonu yükseltti. Dünyanın gündemine oturan gerilimin ardından "Wagner kimdir, lideri kim? Wagner grubunun amacı nedir?" soruları merak kazandı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde kilit rol oynayan ancak son dönemde Moskova yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunan Rus paralı asker grubu Wagner ile ilgili merak edilenler haberimizde.