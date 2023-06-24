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Dünya

Moskova'da Wagner isyanı nedeniyle 26 Haziran Pazartesi günü tatil ilan edildi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Wagner isyanının ardından 26 Haziran Pazartesi gününün tatil ilan edildiğini duyurdu.

20:27 . 24/06/2023 Cumartesi
AA
Rostov-on-Don kentinde Wagner savaşçıları zırhlı araçlarla, tanklarla Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandı.

Rostov-on-Don kentinde Wagner savaşçıları zırhlı araçlarla, tanklarla Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandı.

Telegram hesabından açıklamada bulunan Sobyanin, kentte "terörle mücadele operasyonu" başlatıldığını hatırlattı ve zor bir süreçten geçtiklerini belirtti.

Sobyanin, "
Riskleri en aza indirmek için pazartesi günü tatil ilan edilmiştir
." bilgisini paylaştı
İlgili devlet kurumlarının pazartesi günü çalışmasını sürdüreceğini bildiren Sobyanin, Moskovalılardan mümkün oldukça şehirde dolaşmamalarını istedi.

Sobyanin ayrıca, belirli bölge ve yollarda ulaşımın engellenebileceğini vurguladı.

Öte yandan Moskova Valiliği de 1 Temmuz'a kadar Moskova bölgesinde halka açık ve kitlesel etkinliklerin yapılmasını yasakladı.

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçılarının Moskova'ya gideceklerini açıklamıştı.

Prigojin hakkında "
silahlı isyan
" suçlamasıyla ceza davası açılmış, ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemleri artırılmıştı.


#Rusya
#Wagner
#Tatil
17 dakika önce
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