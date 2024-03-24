Moskova'daki katliamı gerçekleştiren teröristler Rusya'ya getirildi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve 133 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Moskova'da yaşananlar ortada ve Putin ile diğer pislikler suçu başkasının üzerine atmaya çalışıyor” dedi.