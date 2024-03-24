Dünya

Teröristler Putin'e götürülüyor: Moskova saldırganları Ukrayna sınırında yakalandı

Rusya'nın Moskova bölgesine bağlı Krasnogorsk'taki Crocus Belediye Binası'nda konser salonuna düzenlenen saldırıda 137 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler Ukrayna sınırında yakalanarak Moskova'ya getirildi.

21:14 - 24/03/2024 Pazar
Güncelleme: 23:44 - 24/03/2024 Pazar
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Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.


Teröristler Rusya'ya getirildi

Saldırının faili olduğundan şüphelenilen dört kişi, Rusya'nın Ukrayna sınırına doğru giderken yakalandı. Kremlin tarafından servis edilen görüntülerde teröristlerin Moskova'ya getirildiği kaydedildi.


#Rusya
#Moskova
#saldırı
#terör
#Ukrayna
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