Moskova'dan nükleer mesajı: Putin 'en önemli görevimiz' diyerek duyurdu

"En önemli görevimiz, Rusya'nın güvenliğinin ve küresel istikrarın temel garantisi olan nükleer gücümüzün geliştirilmesidir. Füze birliklerimizin yaklaşık yarısı en yeni Yars kompleksleri ile donatıldı. Ordumuz, Avangard hipersonik savaş başlığına sahip modern füze sistemleriyle yeniden silahlandırılıyor. Yakın gelecekte, yeni ağır füzeler için tasarlanan Sarmat fırlatıcıları savaş görevini üstlenecek."