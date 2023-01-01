|
Dünya
Mozambik'te kolera salgını: 16 kişi hayatını kaybetti
Mozambik'te Halk Sağlığı Gözetim Departmanı yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, kolera salgını nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
11:59 . 17/01/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Halk Sağlığı Gözetim Departmanı yetkilisi Domingos Guiole, basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Niassa bölgesindeki kolera salgınında can kayıplarının arttığı bilgisini paylaştı.

Guiole, kolera salgınında 16 kişinin öldüğünü, 1376 kolera vakasının tespit edildiğini belirtti.

Yağmur sezonunda kolera vakasının arttığına dikkati çeken Guiole, salgının Malavi'den yayılmış olabileceğini kaydetti.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, kolera ile mücadelede halka, daha fazla hijyen önlemi alması çağrısı yaptı.

Küresel sağlık kuruluşları ve hükümetlerin tedbirleri sayesinde yıllardır azalış gösteren kolera vakaları, iklim değişikliği, yoksulluk ve çatışmalar gibi nedenlerle yeniden artmaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2017'den 2021'e kadar dünya genelinde kolera vakası tespit edilen ülke sayısı 20'nin altındayken sadece 2022'de 26 ülkede kolera salgını görüldü.


#kolera
#Mozambik
#ölüm
#hastalık
#salgın
2 saat önce
default-profile-img
Mozambik'te kolera salgını: 16 kişi hayatını kaybetti
Ankara TOKİ işyeri kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
Kristersson'tan itiraf gibi açıklama: Avrupa'dan uzaklaştırabilir
Benzin ne kadar oldu? 17 Ocak Salı güncel benzin ve motorin fiyatları listesi
Gusül abdesti nasıl alınır kadın ve erkeklerde?
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.