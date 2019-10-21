MSB: 77 Asker Ataşe harekat ile ilgili olarak bilgilendirildi

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Bursalı genç Almanya'da tren garında ölü bulundu: Ailesine 6 gün sonra haber verildi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nü derece ile bitirdikten sonra master yapmak için Bursa'dan Almanya'ya giden Mert Çokluk, Nürnberg kentindeki tren garında ölü bulundu. Çokluk'un ölüm haberi, ailesine 6 gün sonra verildi. Aileye oğullarının nasıl öldüğü hakkında ise bilgi verilmedi.