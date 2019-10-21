MSB: 77 Askeri Ataşe harekat ile ilgili olarak bilgilendirildi Milli Savunma Bakanlığı, Ankara’da görevli 63 ülkeden 77 Askerî Ataşe'nin, Barış Pınarı Harekâtı ve mevcut durum hakkında bakanlığa davet edilerek bilgilendirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi 21 Ekim 2019, 21:08 Son Güncelleme: 22 Ekim 2019, 00:29 Yeni Şafak