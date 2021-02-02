MSB açıkladı: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li 3 terörist, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunarak taciz ateşi açtı.
Teröristler, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li 3 terörist, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunarak taciz ateşi açtı.
Teröristler, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
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