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Dünya MSB açıkladı Barış Pınarı bölgesinde üç terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde üç terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbiri almaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

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