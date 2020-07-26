MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde üç terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbiri almaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.



Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/uQ2Pc4Jxxs — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2020

GÜNDEM Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi