Dünya MSB açıkladı Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine ağır darbeler vuruyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Kahraman Komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG’ye bir darbe daha...
  • Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz."

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