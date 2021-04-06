MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Kahraman Komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG’ye bir darbe daha...
- Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz."
Kahraman Komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG’ye bir darbe daha..
Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz. pic.twitter.com/JuRAB4cVwB
Kahraman Komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG’ye bir darbe daha..