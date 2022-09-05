Dünya MSB açıkladı Üç bölgede saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB açıkladı: Üç bölgede saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB açıkladı: Üç bölgede saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi​ - Son dakika haberleri
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.


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