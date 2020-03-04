Dünya MSB Bahar Kalkanı Harekatında 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı
BAHAR KALKANI HAREKATI

MSB: Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı

MSB: Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerinin açtığı ateş sonucu 2 askerimizin şehit olduğunu, 6 askerimizin yaralandığını açıkladı. Öte yandan harekatın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekât alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir" denildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz.‬ Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" ifadeleri kullandı.

3 bin 138 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Harekatın başlangıcından bu yana, 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edildi. 3 bin 138 Rejim unsuru da etkisiz hale getirildi.

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Ayrıca açıklamada, "Operasyonlarımız, Mehmetçiğe ve masum sivillere uzanan kanlı eller kırılana dek devam edecektir" denildi.

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