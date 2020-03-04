MSB: Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekât alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir" denildi.
Açıklamada, "Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" ifadeleri kullandı.
Bahar Kalkanı Harekâtı’na ilişkin açıklama...https://t.co/fWthzzgdEd#MSB #TSK pic.twitter.com/gIFpHrlsHC
Bahar Kalkanı Harekâtı’na ilişkin açıklama...https://t.co/fWthzzgdEd#MSB #TSK pic.twitter.com/gIFpHrlsHC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2020
3 bin 138 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Harekatın başlangıcından bu yana, 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edildi. 3 bin 138 Rejim unsuru da etkisiz hale getirildi.
Ayrıca açıklamada, "Operasyonlarımız, Mehmetçiğe ve masum sivillere uzanan kanlı eller kırılana dek devam edecektir" denildi.