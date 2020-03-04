Dünya Koral, SİHA ve F-16lar Rus yapımı hava savunma sistemlerinin kabusu oldular
ORTADOĞU

Koral, SİHA ve F-16'lar: Rus yapımı hava savunma sistemlerinin kabusu oldular

Suriye rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, SİHA'lar tarafından imha edilen Rus yapımı hava savunma sistemlerinin sayısı 9'a yükseldi. Türk SİHA'larının, radarları açık olan bu hava savunma sistemlerini nasıl bu kadar kolay vurduğu ise tüm dünyada tartışılmaya devam ediyor. Yeni Şafak, herkesin merak ettiği sorulara Askeri Havacılık Araştırmacısı Hakan Kılıç ile yanıt aradı. KORAL'ın arka planda büyük rol oynadığını vurgulayan Kılıç, kamuoyunda pek bilinmeyen bir noktaya da dikkat çekti.

Hasan Hız Yeni Şafak
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İdlib'de 34 askerimizin şehit düşmesinin ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda SİHA operasyonları başarıyla devam ediyor.

  • Harekatın başladığı günden bu yana Esed rejimine ait imha edilen Pantsir ve BUK hava savunma sistemlerinin sayısı 9'a yükseldi.

Yeni Şafak, herkesin merak ettiği "Bu sistemler nasıl bu kadar kolay vuruluyor? Türkiye söz konusu sistemlerin angajman açığını mı yakaladı?" sorularına Askeri Havacılık Araştırmacısı Hakan Kılıç ile yanıt aradı.

SİHA'ların Rus yapımı hava savunma sistemlerine imha etmesinde iki önemli faktör olduğuna dikkat çeken Kılıç, "Birincisi, elektronik destek ve elektronik taaruz sistemi KORAL'ın karıştırma yapıyor. Bu şekilde Esed rejiminin hava savunma sistemi radarları kör ediliyor. İkincisi ise, bizim insansız hava araçlarımızın boyutu küçük ve kompozit yapılarından dolayı çok küçük gözüküyor. Savaş uçağı gibi ağır metaller barındırmadığı için son anda fark ediliyor ya da uzak mesafeden görülemiyor. Üçüncü faktör ise, bizim SİHA'larımızı vurmak için gelen savaş uçaklarını sınır gerisinden F-16'larla düşürdüğümüz için onların hava savunma sistemlerini rahatlıkla vurabiliyoruz" dedi.

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Bahar Kalkanı harekatında önceki gün Suriye rejimine ait Rus yapımı Pantsir S1 hava savunma sistemini vuran SİHA'lar aynı sistemi 3 Mart günü başka bir noktada bir kez daha vurdu. Savunma sanayinde kullanılan silahlar hakkında içerikler yayınlayan ve Bahar Kalkanı harekatından çarpıcı görüntüler paylaşan Clash Report isimli twitter hesabı, radarı aktifken SİHA tarafından vurulan Pantsir S1'in bataryasının yanındaki termal kamera izlerinden yola çıkarak, “sistemin Türk uçaklarına karşı ateşlendiğini gösteriyor” yorumunu yaptı. 15 milyon değerinde olan ve Rusya'nın 12 ülkeye ihraç ettiği sistemin radarı açıkken imha edilmesi dünya kamuoyunda da tartışılıyor.

"ESED REJİMİ PANTSİR SİSTEMLERİNİ ENTEGRE ÇALIŞTIRAMIYOR

Esed rejimine ait hava savunma sistemlerinin entegre çalışmadığının altını çizen Kılıç, "Pantsir kendi başında bir sistem olsa da, bunlar entegre bir hava savunma sistemi içerisinde çalışması gerekiyor. Rejim güçlerinde bu çok zayıf. Dolayısıyla daha çok alçak irtifa hava savunmasında kullanıldığı için alçak irtifa taraması yaparken yakalanmış olabiliyor. Düşman uçakları ve droneların saldıracağına odaklanırken, çok daha yüksek irtifadan başka bir insansız hava aracı saldırabiliyor. Aslında Rus kuvvetlerinin elinde olsa, çok kademeli bir hava savunma sistemi içerisinde bu kadar kolay vurulamayabilirler" değerlendirmesinde bulundu.

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MAM-L OPERASYONLARDA BÜYÜK ROL OYNADI

ANKA ve TB2 SİHA'ların operasyonlarında kullanılan mühimmatın önemine dikkat çeken Kılıç, "Bu sistemlerin vurulmasın ROKETSAN tarafından üretilen havadan lazer güdümlü MAM-L sistemleri kullanıldı. Pantsir sistemlerinin çoğu bu mühimmatla vuruldu" diye konuştu.

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