MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/JfxESNxTzZ
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/JfxESNxTzZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2020