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Dünya MSB Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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