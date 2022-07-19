MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/nBs6XzsAKh
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.