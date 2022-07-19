Dünya MSB Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Valilik açıkladı: Tunceli'de teröristlere ait el bombası ve mühimmat ele geçirildi
GÜNDEM
Valilik açıkladı: Tunceli'de teröristlere ait el bombası ve mühimmat ele geçirildi

MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri: Eren Abluka-22 Operasyonu başladı
GÜNDEM
İçişleri: Eren Abluka-22 Operasyonu başladı
Belçikada kırmızı alarm

Belçika'da kırmızı alarm

​Yetkililer peş peşe uyarı yayınlıyor.
Ülke tarihinin en sıcak günü

Ülke tarihinin en sıcak günü

Termometreler 40.2 dereceyi gösterdi.
Vatandaşa ucuz ulaşım sözü veren İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 58 gündür onaylamıyor

​Cumhurbaşkanı'nın fesih kararının iptal istemi reddedildi.

​Liseli öğrenciler yaptı: Türkiye'de bir ilk olacak.

​İranlı mevkidaşı Reisi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Tüm köylüler seferber oluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.