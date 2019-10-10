Dünya MSB Barış Pınarı Harekatı kapsamında 181 hedef ateş altına alındı
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında 181 hedef ateş altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefin ateş altına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefin ateş altına alındığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:

Dakika dakika Barış Pınarı Harekatı
DÜNYA
Dakika dakika Barış Pınarı Harekatı
181 hedef vuruldu

181 hedef vuruldu

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