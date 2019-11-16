Dünya Barış Pınarı Harekatında yaralanan bir askerimiz şehit oldu
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan bir askerimiz şehit oldu​

Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 11 Ekim 2019 tarihinde Rasulayn bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 15 Kasım 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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Şehadet haberi ailesine ulaştı

TSK'nın Suriye'nin Resulayn bölgesinde yürüttüğü Barış Pınarı Hareketı'da teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun (24) şehadet haberi, ailesinin yaşadığı Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi'ne ulaştı.

Şehit askerin cenanezi defnedilmek üzere memleteki Adana'nın Yumurtalık ilçesine gönderildi. Şehit Bekir Can Hereklioğlu, bugün ikindi namazında düzenlecek törenle Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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