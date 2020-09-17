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Dünya Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütüne karşı operasyonları hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütüne karşı operasyonları hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın müdahalesi ve kara ateş destek vasıtalarının kullanımıyla etkisiz hale getirildi" denildi.


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