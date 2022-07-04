MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde iki terörist daha etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." denildi.

Terörle ve teröristle mücadelemiz kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/UQNSCD7U9q — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 4, 2022

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