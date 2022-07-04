Dünya MSB duyurdu Irakın kuzeyinde iki terörist daha etkisiz hale getirildi
ORTADOĞU

MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde iki terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde iki terörist daha etkisiz hale getirildi
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." denildi.

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