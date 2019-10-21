Dünya MSB duyurdu PKK/YPGli teröristlerin ihlal sayısı 36 oldu
BARIŞ PINARI HAREKATI

​MSB duyurdu: PKK/YPG'li teröristlerin ihlal sayısı 36 oldu

MSB duyurdu: PKK/YPG'li teröristlerin ihlal sayısı 36 oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00'den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Milli Savunma Bakanlığı 'çekilme' açıklaması yaptı.
​Milli Savunma Bakanlığı 'çekilme' açıklaması yaptı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"TSK, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir.

MSB: PKK/YPG'li teröristlerin bölgeden çıkması yakından takip ediliyor
DÜNYA
MSB: PKK/YPG'li teröristlerin bölgeden çıkması yakından takip ediliyor

Bu kapsamda şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır.

ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00’den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir.

Konuyla ilgili ABD askerî yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir."

Sürede uzatma olmayacak

Güvenlik kaynakları, 120 kilometrelik alanda güvenli bölge oluşturulacağını belirtti. Güvenlik kaynaklarına göre 5 günlük sürede bir uzatma olmayacak.

765 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile 1500 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Bakanlık, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanan hiçbir mühimmat veya kimyasal silah kullanılmamaktadır" ifadesini kullandı.

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