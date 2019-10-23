MSB: Mevcut harekat alanımız dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili son yaşanan gelişmelerden sonra basın açıklaması yayınladı. Yapılan açıklamada, "Mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek ve terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriye’li kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi 23 Ekim 2019, 01:00 Son Güncelleme: 23 Ekim 2019, 01:08 Yeni Şafak