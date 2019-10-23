Dünya MSB Mevcut harekat alanımız dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: Mevcut harekat alanımız dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili son yaşanan gelişmelerden sonra basın açıklaması yayınladı. Yapılan açıklamada, "Mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek ve terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriye’li kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barış Pınarı Harekatı
Barış Pınarı Harekatı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili son gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • 1. 17 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusuna ilişkin Türkiye ile ABD arasında mutabakata varılmış; bu kapsamda, Barış Pınarı Harekâtı’na (BPH) 120 saat ara verilmiş ve bugüne kadar tarafımızdan mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir.
  • 2. Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG’nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir.
  • 3. 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de Sayın Cumhurbaşkanımız ile RF Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında yarından itibaren RF ile müşterek çalışmalara başlanacaktır.
  • 4. BPH alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 km. dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır.
  • 5. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek ve terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.
  • 6. Böylece Bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriye’li kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır.

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