MSB paylaştı: 90 bin asker katıldığı "Dragon 2024 Tatbikatı" nefes kesti

Milli Savunma Bakanlığı, 40 yeni F-16 Blok-70 tedariki ve mevcut 79 F-16'nın modernize edilmesi için ABD tarafından gönderilen "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları"nın Bakanlığa ulaştığını, ilgili birimlerin inceleme ve değerlendirmelere başladığını açıkladı.