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Dünya

MSB paylaştı: 90 bin asker katıldığı "Dragon 2024 Tatbikatı" nefes kesti

Milli Savunma Bakanlığı, "NATO Steadfast Defender 24 Tatbikatı" kapsamında icra edilen "Dragon 2024 Tatbikatı"ndan görüntüler paylaştı. Tatbikatlara, İsveç'in yanı sıra tüm NATO ülkelerinden yaklaşık 90 bin askerin katıldığı belirtilen açıklamada, askerlerin, tank taşıyabilen hareketli köprü ile Vistül Nehri'nde "nehir geçiş harekatı" gerçekleştirirken helikopterlerin de tatbikatta gözlem yaptığı bildirildi.

16:00 - 6/03/2024 Çarşamba
AA
Milli Savunma Bakanlığı 'NATO Steadfast Defender 24 Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı 'NATO Steadfast Defender 24 Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "NATO Steadfast Defender 24 Tatbikatı" kapsamında icra edilen "Dragon 2024 Tatbikatı"ndan görüntüler paylaştı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Polonya'nın Korzeniewo bölgesinde "Dragon 24" askeri savunma tatbikatı gerçekleştirildiği ifade edildi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

"NATO Steadfast Defender 24 Tatbikatı kapsamında icra edilen Dragon 2024 Tatbikatı devam ediyor. Tatbikat kapsamında, Polonya'nın Korzeniewo bölgesinde Dragon-24 askerî savunma tatbikatı gerçekleştirildi. İsveç'in yanı sıra tüm NATO ülkelerinden yaklaşık 90 bin askerin katıldığı tatbikatlarda askerler, tank taşıyabilen hareketli köprü ile Vistül Nehri’nde "Nehir Geçiş Harekâtı" gerçekleştirirken helikopterler de tatbikatta gözlem yaptı."






#MSB
#Polonya
#tatbikat
#NATO
39 dakika önce
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