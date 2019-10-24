Dünya MSB Resulaynda PKK/YPG saldırısında 5 asker yaralandı
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: Resulayn'da PKK/YPG saldırısında 5 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan drone, havan ve hafif silah saldırısında 5 askerin yaralandığını, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılığın verildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verildi.
Meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce yapılan drone, havan ve hafif silah saldırısında 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekât bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın-el yapımı patlayıcı temizleme faaliyetlerine devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak medyada yer alan diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Meşru müdafaa kapsamında icra edilen faaliyetler, birliklerimizin güvenliğini sağlamaya yöneliktir" denildi.

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