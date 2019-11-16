MSB: Türk ve Rus ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği yedinci ortak kara devriyesi icra edildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği yedinci ortak kara devriyesi icra edildi" denildi.
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