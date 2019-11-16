MSB: Türk ve Rus ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı

Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi ibadete açıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da bir yandan terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların imha çalışmaları sürerken, diğer yandan da teröristlerin tahrip ettiği okul ve ibadethanelerin onarımı sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, resmi twitter hesabından, 'Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek zarar verdiği Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldı.' açıklamasını yaptı.