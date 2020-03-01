Dünya Muhalifler İdlibde 9 köyü rejim güçlerinden geri aldı
ORTADOĞU

Muhalifler İdlib'de 9 köyü rejim güçlerinden geri aldı

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında TSK ve muhalifler, İdlib'in güneyinde ve Hama kırsalında Esed rejimi ve destekçilerinin ele geçirdiği bölgelere yönelik ağır silahlarla operasyon başlattı.

Haber Merkezi AA
Köyler bir bir Esed'in esaretinden kurtuluyor.
Köyler bir bir Esed'in esaretinden kurtuluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ve muhalifler, son 24 saatte Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak ilerleyen Beşşar Esed rejimi güçlerinden 9 köyü geri aldı.

  • Rejim hedeflerine yönelik TSK’nın obüs atışlarıyla karadan ilerlemeye başlayan askeri muhalifler, rejime ait altı tank, üç 14,5 mm'lik top, üç antitank rampası, bir 23 mm top, 2 askeri araç, 12 pikabı imha etti, en az 46 rejim milisini etkisiz hale getirdi.

SİHA kabusunu Esed’in muhabiri de yaşadı: İşte Türk uçağı!
OYNAT 00:55
SİHA kabusunu Esed’in muhabiri de yaşadı: İşte Türk uçağı!
İdlib'de Rusya destekli katil Esed rejimi 34 Türk askerini şehit etmesinin ardından TSK, İdlib, Halep ve Hama'da rejim noktalarına havadan ve karadan bomba yağdırdı. Yerli üretim Anka-S ve Bayraktar TB2 SİHA'lar rejime ağır darbe vururken o anlar Esed'in televizyonunda canlı yayınlandı.

Dünden bu yana askeri muhalifler Esed rejimi ve destekçilerinden, Hama kırsalındaki Ankavi, Kahira, Manara ve Tel zecren ile Idlib güneyindeki Hallube, Kukfin, Kefer avid, Sfuhen ve Fattere köylerini ele geçirdi.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile askeri muhalifler arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Esed'in Halep’teki Neyrab askeri havaalanı TSK tarafından hedef alınmasının ardından kullanılamaz hale geldi
DÜNYA
Esed'in Halep’teki Neyrab askeri havaalanı TSK tarafından hedef alınmasının ardından kullanılamaz hale geldi

İdlib'de 2 rejim uçağı düşürüldü
DÜNYA
İdlib'de 2 rejim uçağı düşürüldü

Bahar Kalkanı'ndan ilk görüntüler geldi: Rejim hedefleri böyle vuruldu
DÜNYA
Bahar Kalkanı'ndan ilk görüntüler geldi: Rejim hedefleri böyle vuruldu
Ey Osmanlı torunlarısiz Suriyelilere en yakın insanlarsınız

Ey Osmanlı torunları
siz Suriyelilere en yakın insanlarsınız

​Suudi Arabistanlı Abdullah Muhaysini, Türk halkına seslendi.
Esedinhavaalanı yerle bir oldu

Esed'in
havaalanı yerle bir oldu

TSK bomba yağdırdı, kullanılamaz hale geldi.
Çok sert müdahale

Çok sert müdahale

Tampon bölgede sıcak dakikalar yaşanıyor.
Teşkilatlara<br>'İdlib' uyarısı

Teşkilatlara
'İdlib' uyarısı

Genelge gönderildi: ​Kışkırtmalara ve kara propagandaya gelmeyin.
İlerleyiş sürüyor

İlerleyiş sürüyor

Yakalanan göçmenler askeri araçlarla kamplara götürülüyor.
Avrupa'nın yarısını ben gönderdim

Avrupa'nın yarısını ben gönderdim

Röportajda göçmen kaçakçılığı yaptığını söyledi, yakalandı.
Tarihe geçecek operasyon

Tarihe geçecek operasyon

'İnanılır gibi değil, tanksavar kullansanız aylar sürer'
Juventus'ta<br>korona paniği

Juventus'ta
korona paniği

3 genç futbolcuda koronavirüs tespit edildi.
İki uçak düşürdük!

İki uçak düşürdük!

Rejime İdlib semalarında ağır darbe.
Darbeci Hafter<br>Esed'e heyet yolladı

Darbeci Hafter
Esed'e heyet yolladı

​Ziyaretin ana başlığının "Türkiye'nin operasyonları" olacağı duyuruldu.
Komşuda<br>korona kabusu

Komşuda
korona kabusu

​Hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e, vaka sayısı ise 978'e yükseldi.
Tanklar tek tek vuruluyor!

Tanklar tek tek vuruluyor!

​Bahar Kalkanı harekatında rejim hedefleri böyle vuruldu.
Birliğime yeniden katılacağım

Birliğime yeniden katılacağım

​İdlib'de yaralanan Uzman Onbaşı ayağa kalkacağı günü bekliyor.
Masonik suç örgütü

Masonik suç örgütü

​Adnan Oktar mason diplomasını kendi televizyonu A9 yayınında almıştı.
Beni İdlib'e gönderin

Beni İdlib'e gönderin

Maç sonu konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.
Tampon bölgede hareketlilik

Tampon bölgede hareketlilik

​Göçmen yoğunluğunun yaşandığı sınır kapısında önemli gelişme.
Tamamen kapandı

Tamamen kapandı

41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde inanılmaz tablo.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.