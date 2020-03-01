Muhalifler İdlib'de 9 köyü rejim güçlerinden geri aldı

Köyler bir bir Esed'in esaretinden kurtuluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ve muhalifler, son 24 saatte Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak ilerleyen Beşşar Esed rejimi güçlerinden 9 köyü geri aldı.

Rejim hedeflerine yönelik TSK’nın obüs atışlarıyla karadan ilerlemeye başlayan askeri muhalifler, rejime ait altı tank, üç 14,5 mm'lik top, üç antitank rampası, bir 23 mm top, 2 askeri araç, 12 pikabı imha etti, en az 46 rejim milisini etkisiz hale getirdi.

OYNAT 00:55 SİHA kabusunu Esed’in muhabiri de yaşadı: İşte Türk uçağı! İdlib'de Rusya destekli katil Esed rejimi 34 Türk askerini şehit etmesinin ardından TSK, İdlib, Halep ve Hama'da rejim noktalarına havadan ve karadan bomba yağdırdı. Yerli üretim Anka-S ve Bayraktar TB2 SİHA'lar rejime ağır darbe vururken o anlar Esed'in televizyonunda canlı yayınlandı.





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Dünden bu yana askeri muhalifler Esed rejimi ve destekçilerinden, Hama kırsalındaki Ankavi, Kahira, Manara ve Tel zecren ile Idlib güneyindeki Hallube, Kukfin, Kefer avid, Sfuhen ve Fattere köylerini ele geçirdi.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile askeri muhalifler arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

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