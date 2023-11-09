Mülteciler Gazze için kepenk indirdi

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Kamp sakinleri, Arapları, Müslümanları ve tüm dünyayı Gazze Şeridi’ne uygulanan ablukanın kaldırılmasına, kapıların ve limanların açılmasına, yıllardır abluka altında yaşayan insanlara gıda ve ilaç ulaşmasını sağlamak için acilen harekete geçmeye davet etti.
SAVAŞ ENDİŞESİ
Ürdün'ün kuzeyinde, Gazze Kampı olarak anılan Ceraş Kampı'nda, 1 kilometrekarelik alanda zor şartlarda yaşayan yaklaşık 35 bin Filistinli mülteci, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını üzüntüyle takip ediyor.
SESSİZ İSYAN
Ürdün'de farklı aşamalarda inşa edilmiş, yaklaşık 2 milyon insanı barındıran 13 Filistinli mülteci kampı bulunuyor. Bu kampların yanı sıra Suriye, Libya ve Lübnan’da bulunan özellikle Filistin ve Suriyelilerin kaldığı mülteci kamplarında da esnaf kepenk kapatarak tepkisini gösteriyor. Kapatılan kepenklerin üzerine astıkları pankartlar ile İsrail’e yönelik tepkilerini dile getiriyorlar.