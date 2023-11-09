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Dünya

Mülteciler Gazze için kepenk indirdi

Ürdün’ün başkenti Amman’ın kuzeyindeki El-Bak’a Filistin Mülteci Kampı’nda dükkânı olan esnaf işgal altındaki Gazze’ye destek için kepenk kapattı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:12 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Kamp sakinleri, Arapları, Müslümanları ve tüm dünyayı Gazze Şeridi’ne uygulanan ablukanın kaldırılmasına, kapıların ve limanların açılmasına, yıllardır abluka altında yaşayan insanlara gıda ve ilaç ulaşmasını sağlamak için acilen harekete geçmeye davet etti.

SAVAŞ ENDİŞESİ

Ürdün'ün kuzeyinde, Gazze Kampı olarak anılan Ceraş Kampı'nda, 1 kilometrekarelik alanda zor şartlarda yaşayan yaklaşık 35 bin Filistinli mülteci, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını üzüntüyle takip ediyor.

SESSİZ İSYAN

Ürdün'de farklı aşamalarda inşa edilmiş, yaklaşık 2 milyon insanı barındıran 13 Filistinli mülteci kampı bulunuyor. Bu kampların yanı sıra Suriye, Libya ve Lübnan’da bulunan özellikle Filistin ve Suriyelilerin kaldığı mülteci kamplarında da esnaf kepenk kapatarak tepkisini gösteriyor. Kapatılan kepenklerin üzerine astıkları pankartlar ile İsrail’e yönelik tepkilerini dile getiriyorlar.




#Gazze
#Filistin
#Soykırım
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