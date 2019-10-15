Dünya Münbiçte teröristlerin havanlı saldırısında 1 askerimiz şehit oldu
BARIŞ PINARI HAREKATI

Münbiç'te teröristlerin havanlı saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç'e operasyon başlatan Mehmetçiğe PKK/YPG'li teröristler havan ve topçu ateşi ile saldırdı. Saldırı sonucu 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki hedeflere anında karşılık verildiğini ve 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç bölgesinde teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 askerin şehit, 8 askerin yaralandığını bildirdi.

1 KAHRAMAN ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır" denildi.

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Ateş açılan bölgedeki tespitler sonucunda anında karşılık verildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

  • "Ateş açılan bölgedeki hedefler tespit edilerek anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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