Dünya Münbiçte teröristlerin havanlı saldırısında 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Münbiç'te teröristlerin havanlı saldırısında 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç'e operasyon başlatan Mehmetçiğe PKK/YPG'li teröristler havan ve topçu ateşi ile saldırdı. Saldırı sonucu 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki hedeflere anında karşılık verildiğini ve 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşinde yaralanan askerin de kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde yaralanan 1 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi

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Ateş açılan bölgedeki tespitler sonucunda anında karşılık verildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

  • "Ateş açılan bölgedeki hedefler tespit edilerek anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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Yaralı asker de şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde yaralanan 1 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Nur içinde yatsınlar!

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