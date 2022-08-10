Münih Havalimanı'ndaki çalışanlar greve gidiyor: 'Uçuşlar iptal olabilir' uyarısı

Başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri, havalimanlarına personel bulmakta güçlük çekerken bu konuya hala bir çözüm üretilemedi. Seyahat edecek vatandaşların bavulları ortada kalıyor, check-in kuyrukları uzayıp gidiyor, bazı uçuşlar iptal ediliyor.

Swissport Losch şirketi çalışanları greve çağrıldı

Avrupa'daki havalimanı çalışanları greve giderken sorun daha da çok büyüyor.

Almanya'da Münih Havalimanı'nın internet sayfasında yer alan açıklamada, Verdi sendikasının, Swissport Losch şirketi çalışanlarını 10 Ağustos'ta yerel saatle 10.00-15.00'te iş bırakma eyleminde bulunmaya çağırdığı belirtildi.

"Uçuşlar iptal olabilir" uyarısı

Grevin uçuşların iptaline ve gecikmelere yol açabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, grevin yapılacağı zaman zarfında Münih'ten uçuş planlayan yolculardan, hava yolları veya tur operatörlerinden mevcut uçuş durumu hakkında bilgi almaları istendi.

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Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Swissport Losch şirketi, grevden havalimanındaki bagaj işlemleri, apron ve otobüs hizmetlerinin etkileneceğini, bu nedenle acil plan çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

İşçilerin enflasyon oranı üzerinde maaş talebi

Sendikanın Münih'teki yaklaşık 600 Swissport çalışanı için enflasyon oranının üzerinde ücret artışı talep ettiği, işverenin de toplam yüzde 11'lik zam teklifinde bulunduğu ve grevin iptal edilmesini istediği belirtildi.

Verdi Sendikasının çağrısı üzerine 27 Temmuz'da Lufthansa şirketinde yer personeli uyarı grevine gitmiş ve Münih ile Frankfurt havalimanları kilitlenmişti. Grevde 1000'in üzerinde uçuş iptal olmuş, 134 bin yolcu durumdan etkilenmişti. Bu grevin, Lufthansa'ya yaklaşık 35 milyon euroya mal olduğu açıklanmıştı.