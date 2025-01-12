Musk soykırımı savundu: “Filistinliler öldürülmeli ya da hapsedilmeli”

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın destekçisi ünlü milyarder Elon Musk, bir etkinlikte yaptığı konuşmada Hamas ve Gazze konusundaki skandal sözleriyle gündeme oturdu. Musk, Hamas'ı kastederek, tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini savundu. Gazze’deki masum insanları hedef gösteren Musk, “Bu insanlar ya öldürülmeli ya da hapsedilmeli, aksi halde tüm İsraillileri, hatta Amerikalıları bile öldürecekler” dedi. “Gazze’de her çocuk nefretle yetişiyor” diyen Musk, “Bunu değiştirmeliyiz. Japonya ve Almanya’da yaptığımız gibi, eğitim sistemlerini değiştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.