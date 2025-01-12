Musk soykırımı savundu: “Filistinliler öldürülmeli ya da hapsedilmeli”

ABD'nin yeni Başkanı Trump'ın destekçisi ünlü milyarder Elon Musk’ın Hamas ve Gazze konusundaki skandal sözleri tepki çekti. Hamas'ın tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini savunan Musk, “Gazze’deki insanlar ya öldürülmeli ya da hapsedilmeli” ifadelerini kullandı.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın destekçisi ünlü milyarder Elon Musk, bir etkinlikte yaptığı konuşmada Hamas ve Gazze konusundaki skandal sözleriyle gündeme oturdu. Musk, Hamas'ı kastederek, tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini savundu. Gazze’deki masum insanları hedef gösteren Musk, “Bu insanlar ya öldürülmeli ya da hapsedilmeli, aksi halde tüm İsraillileri, hatta Amerikalıları bile öldürecekler” dedi. “Gazze’de her çocuk nefretle yetişiyor” diyen Musk, “Bunu değiştirmeliyiz. Japonya ve Almanya’da yaptığımız gibi, eğitim sistemlerini değiştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.
MODERN KÖLE OLMALARINI İSTİYOR
7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’deki ağır bombardımanlar nedeniyle masum sivillerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı bir dönemde Musk’ın açıklamaları, “katliamı savunmak” olarak yorumlandı. Konuşma boyunca terör devleti İsrail’i aklamaya çalışan Elon Musk’ın sözleri büyük tepki topladı. İnsan hakları savunucuları, yıllardır zulüm altında yaşayan Gazzelilerin asimile edilerek “modern köleler” haline getirilmesi çağrısının kabul edilemez bir skandal olduğunu vurguladı.