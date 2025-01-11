Elon Musk'tan Alman ırkçılara destek

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla dikkat çeken iş insanı Elon Musk, kendisine ait sosyal medya platformu X’te aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi’nin (AfD) başbakan adayı Alice Weidel ile sesli bir canlı sohbet gerçekleştirdi. Göçmen karşıtı AfD’ye övgüler yağdıran Musk, “Weidel Almanya’yı yönetmek için önde gelen adaydır" diyerek AfD'ye destek istedi. Sohbette savaş suçlusu Nazi lider Adolf Hitler'den de bahseden Musk, "O komünistti, ben ise muhafazakar ve özgürlükçüyüm" cümlelerini sarfetti. Musk'ın AfD ile yakın ilişkileri Avrupa'da tepki topluyor. Almanya'da yayın yapan Focus ve Stern dergilerinin yanı sıra Welt gazetesinde Musk'a eleştiriler yöneltilen haberler yayınlandı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton ise X sosyal medya platformunun Avrupa'da yasaklanmasının mümkün olduğunu söyledi. Almanya Federal Ayrımcılıkla Mücadele Sorumlusu Ferda Ataman, Başbakan Olaf Scholz ve kabinesine, sosyal medya platformu X’ten ayrılma çağrısı yaptı.