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Elon Musk'ı şoke eden karar: Tesla'nın milyonlarca otomobili incelenecek

Elon Musk'ı şoke eden karar: Tesla'nın milyonlarca otomobili incelenecek

09:178/01/2025, Çarşamba
AA
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ABD'deki yaklaşık 2,6 milyon Tesla otomobili incelenecek.
ABD'deki yaklaşık 2,6 milyon Tesla otomobili incelenecek.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), kullanıcıların araçlarını uzaktan hareket ettirebilmelerine imkan veren özelliğiyle bağlantılı kaza bildirimleri üzerine ABD'deki yaklaşık 2,6 milyon Tesla aracına yönelik inceleme başlattı.

NHTSA'dan yapılan açıklamada, bazı Tesla araçlarındaki "Actually Smart Summon" olarak adlandırılan özelliğin, kullanıcıların otomobillerini telefon uygulaması üzerinden belirlenmiş bir konuma yönlendirmesine olanak sağladığı aktarıldı.


Bu özelliğin kazaya neden olduğunu iddia eden bir şikayetin ve benzer kazalara dair üç haberin incelendiği ifade edilen açıklamada, dört olay da "Actually Smart Summon" özelliğinin direkleri veya park etmiş araçları tespit edememesi üzerine kazaların meydana geldiğinin belirlendiği kaydedildi.


Süre çok az

Açıklamada, kullanıcıların, telefon uygulamasıyla aracın hareketini durdurarak bir çarpışmayı önlemek için çok az tepki süresine sahip olduğuna dair iddialara değinilerek, bu özelliğin araştırılması için inceleme başlatıldığı bildirildi.


Tahmini 2 milyon 585 bin Tesla aracının inceleneceği belirtilen açıklamada, 2016-2025 Model S, 2017-2025 Model 3, ve otonom sürüş özelliğine sahip 2020-2025 Model Y araçlarının incelemeye tabi olacağı ifade edildi.


#Actually Smart Summon
#Soruşturma
#Tesla

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