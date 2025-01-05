Güneşte şarj özelliği: Tesla akıllı telefon iPhone’a hem rakip hem ucuz olacak

Tesla akıllı telefon iPhone’a hem rakip hem ucuz olacak... Teknoloji alanındaki yatırımlarıyla bilinen iş adamı Elon Musk, akıllı telefon pazarına Tesla markasıyla iddialı bir yapacağını açıklamıştı. Son hazırlıkları yapılan cihaz, 2025 ortasında piyasaya sürülecek. Müşteri, dünyanın neresinde olursa olsun internet üzerinden ücretiz sipariş verebilecek.