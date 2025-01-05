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Güneşte şarj özelliği: Tesla akıllı telefon iPhone’a hem rakip hem ucuz olacak

Güneşte şarj özelliği: Tesla akıllı telefon iPhone’a hem rakip hem ucuz olacak

08:095/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Tesla telefonların belki de en güzel özelliği güneş ışığıyla şarj olabilecek.
Tesla telefonların belki de en güzel özelliği güneş ışığıyla şarj olabilecek.

Teknoloji alanındaki yatırımlarıyla bilinen iş adamı Elon Musk, akıllı telefon pazarına Tesla markasıyla iddialı bir yapacağını açıklamıştı. Son hazırlıkları yapılan cihaz, 2025 ortasında piyasaya sürülecek. Tesla telefonların belki de en güzel özelliği güneş ışığıyla şarj olabilecek. Yeni çıkacak telefonun fiyatı da belli oldu.

Tesla akıllı telefon iPhone’a hem rakip hem ucuz olacak... Teknoloji alanındaki yatırımlarıyla bilinen iş adamı Elon Musk, akıllı telefon pazarına Tesla markasıyla iddialı bir yapacağını açıklamıştı. Son hazırlıkları yapılan cihaz, 2025 ortasında piyasaya sürülecek. Müşteri, dünyanın neresinde olursa olsun internet üzerinden ücretiz sipariş verebilecek.

Tesla telefonların belki de en güzel özelliği güneş ışığıyla şarj olabilecek. Yaklaşık 600 dolardan satışa çıkması beklenen telefon, şimdiden iPhone'a rakip gösteriliyor.

#Tesla
#Elon Musk
#iPhone

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