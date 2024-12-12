Böylece hisseler 4 Kasım 2021'deki 409,97 dolarlık rekor seviyeyi de aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Tesla'nın piyasa değeri ise 1,33 trilyon dolara ulaştı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin insanı olan Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın net serveti de 447 milyar dolara ulaştı. Musk'ın serveti bir günde 62,8 milyar dolar arttı.