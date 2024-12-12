Tesla hisseleri, 5 Kasım'daki seçimleri Trump'ın kazanmasından sonra başladığı rallide 2021 yılındaki tepe noktasını geçerek rekor seviyeden kapandı. Elon Musk'ın net serveti de 447 milyar dolara ulaştı. Musk'ın serveti bir günde 62,8 milyar dolar arttı.
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Hisseler dün yüzde 5,93 artarak günü 424,77 dolardan kapattı.
Elon Musk’ın serveti ne kadar?
Böylece hisseler 4 Kasım 2021'deki 409,97 dolarlık rekor seviyeyi de aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Tesla'nın piyasa değeri ise 1,33 trilyon dolara ulaştı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin insanı olan Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın net serveti de 447 milyar dolara ulaştı. Musk'ın serveti bir günde 62,8 milyar dolar arttı.