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Musk: Otelin önünde patlatılan araçla New Orleans saldırısı arasında bağlantı olabilir

Musk: Otelin önünde patlatılan araçla New Orleans saldırısı arasında bağlantı olabilir

07:542/01/2025, Perşembe
AA
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Musk, otelin önünde patlatılan araçla New Orleans saldırısı arasında bağlantı olabileceğini iddia etti.
Musk, otelin önünde patlatılan araçla New Orleans saldırısı arasında bağlantı olabileceğini iddia etti.

Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, New Orleans'daki saldırıda kullanılan araç ile ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın otelinin önünde alev alan Tesla'nın aynı yerden kiralandığını belirterek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etti.

Elon Musk, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Trump'ın önde gelen destekçilerinden ABD'li iş insanı Musk, Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde alev alan Tesla kamyonetinin patlatıldığını iddia ederek, "Bunun bir terör eylemi olma ihtimali var." değerlendirmesinde bulundu.

Musk, otel önünde alev alan Tesla kamyoneti ile New Orleans'da düzenlenen saldırıda kullanılan aracın "Turo" adlı araç paylaşım platformundan kiralandıklarını kaydederek, "Belki de bir bağlantı vardır." ifadelerini kullandı.

#New Orleans
#Tesla
#Trump
#Elon Musk

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