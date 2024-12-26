Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Tesla 1,38 trilyon dolarlık piyasa değeriyle tüm otomobil üreticilerinin toplamını geçti: Ben tek siz hepiniz

Tesla 1,38 trilyon dolarlık piyasa değeriyle tüm otomobil üreticilerinin toplamını geçti: Ben tek siz hepiniz

Haber Merkezi
11:4426/12/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
Tesla, 1,4 trilyon dolara yaklaşan piyasa değeriyle küresel otomobil sektöründeki diğer 51 büyük üreticinin toplam piyasa değerini yakaladı.
Tesla, 1,4 trilyon dolara yaklaşan piyasa değeriyle küresel otomobil sektöründeki diğer 51 büyük üreticinin toplam piyasa değerini yakaladı.

Tesla ulaştığı piyasa değeriyle diğer otomotiv üreticilerine adeta 'ben tek siz hepiniz' demiş oldu. 1,4 trilyon dolara yaklaşan piyasa değeriyle küresel otomobil sektöründeki diğer tüm büyük şirketlerin toplam değerini yakaladı.

Dünya üzerinde piyasa değeri
bir milyar doların üzerinde
bulunan
52 adet otomobil üreticisi
var. Söz konusu şirketlerin toplam piyasa değeri ise yaklaşık
2,82 trilyon dolar.
ABD merkezli Tesla, 1,38 trilyon dolarlık güncel piyasa değeriyle listenin ilk sırasında yer alıyor. Böylece elektrikli otomobil alanında öncü konumda bulunan Tesla, söz konusu piyasa değeriyle küresel otomobil sektöründeki diğer 51 büyük üreticinin toplam piyasa değerini yakaladı.
Tesla'nın en yakın takipçisi Japon Toyota markası oldu.
Toyota'nın piyasa değeri 237,6 milyar dolar
seviyesinde seyrediyor.
Listenin üçüncü sırasında
110,7 milyar dolar piyasa değeriyle Çinli BYD
yer alırken,
102,5 milyar dolarla Xiaomi
ve
77 milyar dolarla İtalyan Ferrari
bu şirketleri takip etti.
ABD merkezli
General Motors 57,8 milyar dolar
piyasa değeriyle altıncı, Alman
Porsche 55 milyar dolarla
yedinci ve
Mercedes-Benz 52,8 milyar dolarla
sekizinci sırada bulunuyor.
Elon Musk

BMW ve Volkswagen sırasıyla 49,1 ve 45,4 milyar dolar piyasa değeriyle dünyanın en büyük 10 otomobil üreticileri arasında yer alıyor.

Tesla hariç söz konusu büyük 9 şirketin toplam piyasa değeri 788 milyar doları buluyor.

Piyasa değeri bir milyar doların üzerinde olan diğer otomobil üreticileri arasında Honda, Hindistan merkezli Mahindra&Mahindra, Maruti Suzuki, Ford, Stellantis, Hyundai, Tata Motors, SAIC Motor, Kia ve Çinli Seres Group gibi şirketler yer alıyor.

Araç satışı sayısında lider Toyota

Öte yandan, şirketlerin piyasa değeri ve otomobil satışlarına ilişkin sıralaması büyük çaplı değişiklik gösteriyor.

ABD merkezli F&I Tools'un verilerine göre, geçen yıl dünya çapında en fazla araç satışı yapan şirketler arasında 10,3 milyon adetle ilk sırada Toyota yer alıyor.

Volkswagen'in geçen yılki satışları 9,2 milyon seviyesinde bulunurken, bu şirketleri 7,3 milyonla Hyundai Kia, 6,4 milyonla Stellantis Group, 6,2 milyonla General Motors, 4,4 milyon satışla Ford, 4,2 milyonla Honda, 3,4 milyonla Nissan ve 2,6 milyon satışla BMW izledi.

Tesla'nın 2023 sonu itibarıyla toplam satışları ise 1,81 milyon seviyesinde gerçekleşti.



#Tesla
#Otomotiv
#Toyota
#BYD
#Xiaomi
#Ferrari
#General Motors
#Porsche
#Mercedes

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faizi indirirse dolar ne olur, yükselir mi düşer mi?