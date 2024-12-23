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Audi işçileri eylemde: Brüksel fabrikası çalışanları gösteri düzenledi

Audi işçileri eylemde: Brüksel fabrikası çalışanları gösteri düzenledi

15:1423/12/2024, Pazartesi
AA
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İşçiler, şubat ayı sonunda kapanması beklenen fabrika yönetiminin çalışanlara daha fazla güvence sunmasını istiyor.
İşçiler, şubat ayı sonunda kapanması beklenen fabrika yönetiminin çalışanlara daha fazla güvence sunmasını istiyor.

Audi'nin yakın zamanda kapanacak Brüksel fabrikasının çalışanları, yönetimin sendikalarla müzakere yerine işçilere doğrudan tazminat teklifinde bulunma girişimini protesto etti.

Belçika'daki işçi sendikalarının çağrısıyla, Audi Brüksel fabrikasında çalışan yüzlerce kişi tesis önünde toplandı. İşçiler, şubat ayı sonunda kapanması beklenen fabrika yönetiminin çalışanlara daha fazla güvence sunmasını istedi.


Protestocular, Audi yönetiminin sendika temsilcileri yerine işçilere doğrudan teklif sunma kararını eleştirdi.

Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.


Audi yönetimi, eylül başında Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti. Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti.

Çalışanlar, işbaşı yapmamış, üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu.


Audi, Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı aramaya da başlamıştı. Bu süreçte 20'den fazla yatırımcıyla görüşülmesine rağmen uygun bir alıcı bulunamadı.


Kapanması beklenen fabrikanın yönetimi ile sendika temsilcileri, çalışanlara yönelik "sosyal plan" müzakerelerinde uzlaşamadı. Bu nedenle Audi yönetimi sendika temsilcileri yerine işçilere doğrudan teklif götürme kararı aldı.


Bu kapsamda, yasal kıdem tazminatına ek olarak Audi, çalışanlara hizmet süresine bağlı olarak ikramiye vermeyi planlıyor.


Sendikalar, Audi yönetimin işçilere doğrudan teklif sunmasına ise karşı çıkıyor.



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